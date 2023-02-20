杭州小學爆疫停課　家長憂新一波殺到

雖然內地的新冠疫情趨緩，但浙江省杭州市近日有小學爆發疫情，學生集體發燒，網上流傳「停課」的通知，引起家長恐慌，擔心新一波感染潮殺到。內媒周一（20日）引述杭州市疫情防控指揮部指，目前涉及到當地3間學校，共錄得15宗新冠病例，均為首次染疫，另有學生發熱，則屬流感；校方亦呼籲家長勿恐慌。

網傳的通知顯示，截至周日（19日）西湖區某公辦小學某班有10名學生出現發燒、喉嚨痛等症狀，檢測顯示受感染，決定周一至周四（23日）停課4天，無身體不適症狀並且抗原或核酸檢測為無感染的學生於周五（24日）回校上課。另一條消息也在多個家長群擴散，稱拱墅區一間公辦初中已有多個班級出現多人感染新冠，大多是此前沒感染過的學生。內媒向兩校的相關負責人或學生家長求證，上述消息屬實。

杭州市疫情防控指揮部表示，西湖區某小學共出現10宗新冠個案，拱墅區某中學共出現5宗，另在上城區某小學12名學生有發熱症狀，為流感聚集性傳播。上述學校均已根據相應預案，對涉及班級教學課程暫行調整。市疫情防控指揮部相關負責人指，杭州個別學校班級數名學生首次染疫，屬於正常現象，並不代表新一波流行的開始。負責人又指，甲型流感病毒、諾如病毒感染亦已進入多發期，即便孩子出現發燒等症狀，也不一定是新冠，建議家長第一時間為孩子檢測。