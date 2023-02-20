網民憂發燒再染新冠　專家指近期多種病毒頻現

內地近期有多名網民發文稱，自己開始發燒，擔憂再次感染新冠。北京佑安醫院呼吸與感染性疾病科主任醫師李侗曾上周六（18日）表示，近期不太可能暴發新一波疫情，除了少數未感染過新冠外，大部分發燒病例和新冠沒有關係。目前新增確診病例主要是還未感染過的人，被完全相同的毒株感染2次的可能性非常小。

多地疾控中心近日提醒，近期鸚鵡熱、諾如病毒、人呼吸道合胞病毒（HRSV）病毒、登革熱、季節性流感等同樣需注意防護。其中浙江金華武義疾控中心曾發布消息稱，本月以來，武義縣連續報告鸚鵡熱病例，經治療均已痊愈。該病由鸚鵡熱嗜衣原體引起的人、鳥和其他動物人獸共患傳染病，潛伏期最短3天，最長45天，主要傳染源為鳥類比如鸚鵡、禽類比如雞鴨鴿子等。

另有多地疾控部門提醒，諾如病毒引起的急性感染性腹瀉，已進入發病高峰期，容易在學校、託兒機構等相對封閉環境引起胃腸炎暴發。該病潛伏期為12小時至72小時，主要通過攝入被糞便或嘔吐物污染的食物或水、接觸患者糞便或嘔吐物、吸入嘔吐時產生的氣溶膠、以及間接接觸被糞便或嘔吐物污染的物品和環境等感染。