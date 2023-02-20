上海訪問團與蔣萬安會面　交流觀光文化等議題

上海市台辦副主任李驍東率領訪問團，赴台北市訪問3天，周一（20日）離開前與台北市長蔣萬安會談。台北副秘書長王秋冬表示，雙方除了就文化、觀光等議題交換意見，也談論到今年雙城論壇續辦計劃，蔣萬安指示副市長林奕華負責後續聯繫。至於聯繫的結果如何，王秋冬表示目前還沒有新進程。

上海與台北的官員在台北市政府舉辦閉門會議，上海方一行6人，台北方則有市長、副市長、觀傳局長、文化局長等，形同雙城論壇的會前會，但全程十分低調。王秋冬表示，雙方交流順利，上海方面提到先前兩市交流的經驗，包括對台北1999市民服務專線十分感興趣，上海也推出自己的一碼通服務。會談結束後，李驍東並無提及雙方交流的議題，面對記者追問覺得蔣萬安怎麼樣，他則表示「蠻好的」，「下次再來」。

台媒報道稱，上海市台辦訪問團與蔣萬安會面，但台北市政府沒有發布公開行程，蔣萬安也沒有親自出面迎接，甚至會議開到一半就提早離席，兩人會面約半小時。台媒分析指，似乎是蔣萬安不想刻意同框，恐影響民眾對他的印象。王秋冬澄清，蔣萬安是另有重要會議要主持，並指示林奕華負責未來雙城論壇的聯繫溝通。