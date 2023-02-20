足協主席曾勸退還球會4800萬人民幣　李鐵拒絕

中國國家男子足球隊前主教練李鐵涉嫌嚴重違法受查後，多名足壇要員相繼捲入風波，中國足協主席陳戌源近日受查再惹轟動。內媒周一（20日）報道，陳戌源向相關人士透露，曾力勸李鐵把從武漢長江俱樂部收到的4,800萬元（人民幣，下同，約5,500萬港元），包括3,000萬元（約3,440萬港元）年薪和1,800萬元（約2,060萬港元）簽字費退還，但遭拒絕。

報道指，在李鐵被官宣涉嫌嚴重違法後，陳戌源曾給相關人士說過他了解此事後的態度，在報道出街前，他全然不知李鐵上任國足主帥後，武漢長江俱樂部仍要為其支付每年稅後3,000萬元的巨額薪資，對此目瞪口呆。陳戌源其後力勸李鐵退還已到國家隊主教練位置上後拿到的錢，因為不合規。

據報李鐵與律師看過與武漢長江的合約，對方意見是合約沒有問題。在陳戌源要求國管部勸李鐵退還相關款項時，李鐵不服氣，更搬出當年廣州恒大俱樂部的類似案例，來證明自己的做法並不違規。陳戌源解釋，該案例中恒大只是幫助足協支付一部分薪水，和李鐵的兩份合約不一樣，但對方仍我行我素，最終沒有退款。