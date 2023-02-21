歐美黑客瘋狂對華網攻　宣稱披露敏感資訊逾70次

內媒周一（20日）引述北京奇安盤古實驗室科技有限公司的報告指，核心成員來自於歐洲和北美地區的黑客組織AgainstTheWest（ATW）將中國作為主要攻擊目標，瘋狂實施網絡攻擊、數據竊取和披露炒作活動。自前年以來，該組織宣稱披露涉中國重要訊息系統源代碼、數據庫等敏感資訊逾70次，涉及國家重要政府部門、航空、基礎設施等100多家單位的300多個訊息系統。

奇安盤古實驗室長期跟蹤發現，ATW組織活躍成員多從事程序員、網絡工程師相關職業，主要位於瑞士、法國、波蘭、加拿大等國。該組織成立後，便瘋狂從事反華活動，公開稱會主要針對中國、北韓和其他國家發布政府數據洩密貼文，更發布過一篇題為「ATW-對華戰爭」的貼文，支持「台獨」、鼓譟「港獨」並炒作新疆人權問題。自去年以來，ATW加劇滋擾，持續對中國的網絡目標實施大規模網絡掃描探測和供應鏈攻擊。

報道指，該組織所謂洩露的源代碼主要是中小型軟件開發企業所研發的測試項目代碼文件，不包含數據訊息，但動輒使用「大規模監控」等西方慣用標籤，凸顯攻擊目標和所竊數據的重要性。其中在前年11月，該組織發布16個政府網站大數據系統存在漏洞情況，涉及北京、廣東等地；翌年1月聲稱出售中國大量政府、非政府組織、機構和公司數據，待售數據涉及102間中國實體單位。研究人員建議國家有關部門、安全團隊加強監測非法網攻活動，及時預警攻擊動向，開展背景溯源和反制打擊。