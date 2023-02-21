內地掃黃打非　去年破逾2900宗淫穢物品刑事案

內地公安部網站周一（20日）發布消息稱，全國公安治安部門依法嚴厲打擊各類傳播淫穢物品違法犯罪活動，去年共偵破2,900多宗傳播淫穢物品刑事案件，抓獲6,200多名疑犯。

消息稱，公安部治安局依託全國公安機關夏季治安打擊整治「百日行動」，對11宗重點案件實行掛帳督辦，並指揮全國公安治安部門開展兩波集群打擊行動；該局會同全國掃黃打非辦公室聯合掛牌督辦179宗重大案件，集中偵破了一批大案。針對製作傳播兒童色情訊息、淫穢色情漫畫、遊戲、網絡「隔空猥褻」等犯罪活動，公安治安部門全鏈條摧毀「羞羞漫畫」、「JGG遊戲」、「呦呦醬」等一批涉未成年人色情網站、應用程式，查獲30部國產淫穢遊戲、93部淫穢連載漫畫、21萬多部淫穢影片、22萬多張圖片，涉案金額逾7億元人民幣（約8.1億港元）。

針對網絡社交平台、論壇社區、搜索引擎、彈窗廣告、網盤文庫等主要傳播渠道，公安治安部門深挖網絡涉黃違法犯罪幕後團夥，精準打擊組織者、經營者、服務者、獲利者，同時斬斷與之相關的源碼開發、技術運維、域名提供、內容傳遞網絡（CDN）加速、伺服器提供、第四方支付、代理推廣等網絡黑灰產業鏈。去年，上海、安徽、浙江、河南等地治安部門先後打掉為境外色情網站拍攝劇情式淫穢影片的10個犯罪團夥，抓獲147名疑犯，查獲500多部相關淫穢影片。