拐賣少女逼生子案一審宣判　人口販子判囚12年

陝西女子郭芳麗13歲時被人口販子從陝西拐賣到山東菏澤，被迫與買家李某生育一子，即使最終獲解救回家，但事件對她遺害深遠。山東菏澤牡丹區人民法院周一（20日）就此案一審宣判，判處人口販子趙某某12年有期徒刑，但駁回郭芳麗的民事精神傷害賠償請求，她當庭表示上訴。

郭芳麗1987年在上學路上，被人口販子輾轉從陝西拐賣到山東菏澤，14歲時她生下兒子龍龍，被迫過早地成為人母，後來趁機出門報警，終成功回到陝西。惟她在父母安排下，很快再嫁人，育有一子一女，買家又不斷來信騷擾，令她承受各種流言蜚語。其經歷公開後引起關注，警方去年3月立案調查，同年6月把趙某某涉嫌拐賣人口一案移送牡丹區人民檢察院起訴，並於同年12月開庭審理。

法院認為，趙某某以出賣為目的，夥同他人拐賣婦女，所為已構成拐賣人口罪；其拐賣不滿14歲的幼女與他人同居，屬情節嚴重，應在有期徒刑5年以上量刑。趙某某在本次犯罪後又多次犯罪，且對本案的犯罪事實當庭翻供，不認罪，不悔罪，主觀惡性和社會危害性較大，法院認為必須嚴懲，故作出上述判刑。