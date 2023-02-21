華發布全球安全倡議概念文件　提20個合作方向

中國周二（21日）發布《全球安全倡議概念文件》，提到國際社會正經歷罕見的多重風險挑戰，地區安全熱點問題此起彼伏，局部衝突和動盪頻發，新冠疫情延宕蔓延，單邊主義、保護主義明顯上升，各種傳統和非傳統安全威脅交織疊加。文件就此提出20個國際重點合作方向，指出戰爭和制裁不是解決爭端的根本之道，對話協商才是化解分歧的有效途徑，期待各方參與，積極探索開展新形式新領域合作。

中方倡導各方在多方面積極開展單項或多項合作，包括積極參與聯合國秘書長「我們的共同議程」報告關於制訂「新和平綱領」等建議的工作；促進大國協調和良性互動；推動構建和平共處、總體穩定、均衡發展的大國關係格局；堅決維護「核戰爭打不贏也打不得」共識；全面落實聯大「在國際安全領域促進和平利用國際合作」決議，支持全球常規武器軍控進程；推動政治解決國際和地區熱點問題；支持和完善以東盟為中心的地區安全合作機制和架構；落實實現中東安全穩定的五點倡議；支持非洲國家增強自主維護和平的能力。

此外，幫助太平洋島國提升應對非傳統安全威脅的能力；加強海上對話交流和務實合作，妥善處理海上分歧；加強聯合國在國際反恐鬥爭中的中心協調作用；深化訊息安全領域國際合作；加強生物安全風險管理；加強人工智能等新興科技領域國際安全治理；加強外空領域國際合作，反對外空武器化和軍備競賽；支持世衞統籌和調動全球資源，共同應對包括新冠在內的全球性重大傳染病；維護全球糧食和能源安全；全面落實《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》；並支持各國在氣候變化、供應鏈產業鏈穩定暢通等領域合作。

文件指出，中方堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，尊重各國主權、領土完整，遵守聯合國憲章宗旨和原則，並重視各國合理安全關切，應通過對話協商以和平方式解決國家間的分歧和爭端，統籌維護傳統領域和非傳統領域安全。文件強調上述「六個堅持」彼此聯繫、相互呼應，是辯證統一的有機整體。文件亦提到善用並搭建更多合作平台和機制，適時舉辦全球安全倡議高級別活動，加強安全領域政策溝通，促進政府間對話合作。