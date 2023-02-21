柳州男竊廢鐵罐　洩不明氣體11人送院

廣西柳州市柳江區進德鎮三千村附近傳出有不明氣體洩漏，現場有人中毒倒地，11人送院。當地政府周一（20日）發布通報稱，事件起因是有人竊取廢舊鐵罐導致洩出不明氣體，現場無人傷亡，涉事疑犯已被警方抓獲。

從網傳事發地閉路電視影片所見，三千村一處空地疑發生氣體洩漏，瀰漫黃綠色的不明氣體。該村幹部稱，有司機把鐵罐運到現場準備拆解賣錢時，罐內氣體洩漏，造成一人中毒昏迷。柳江區政府在通報中表示，上周五（17日）下午6時許接到民眾報告，在三千村貓公山屯一間木板廠附近有濃烈刺鼻氣體洩漏，有民眾吸入感不適。柳江區政府立即組織多部門工作組到場處置，並將身體不適民眾送院就醫，目前住院觀察，生命體徵平穩。

事發於晚上11時，經柳州生態監測中心現場檢測，未測出氯化氫、氯氣，空氣質量與該區域周邊環境的空氣指標一致。截至上周六（18日）上午11時，涉事鐵罐已由專業機構運走處置，現場已消毒完畢。經查，導致不明氣體洩漏的起因是疑犯曾某竊取廢舊鐵罐所致，而廢舊鐵罐標註為氯氣，目前正在由專業機構化驗以確認氣體屬性。曾某已因盜竊被柳州市公安局柳江分局依法行政處罰，案件還在進一步偵辦。