美媒指中國無人機續供俄　用於烏克蘭戰場

美媒周一（20日）引述西方官員、安全分析人士和海關數據指，雖然西方試圖切斷俄羅斯為在烏克蘭戰爭中獲得供給的渠道，但靈活的小型中國無人機出口仍為俄方提供針對烏軍的有效作戰方式。美國國防部擔心，這些無人機不僅為俄推波助瀾，更讓中方得以收集關鍵戰場情報，恐強化其戰備水平。

海關紀錄顯示，其中部分商用無人機從俄羅斯分銷商處運抵戰爭前線，供貨方是總部位於廣東深圳的大疆創新科技有限公司，另有一些無人機通過阿聯酋運輸。美國有高級安全官員指出，大疆和中國可觀察這些無人機在戰鬥環境中的使用情形，大量收集數據，看到戰術、技術和程式，包括這些無人機如何應對電子戰攻擊。官員又稱，中國有軍民融合戰略，故能把這些數據交到解放軍手中並加以學習。

大疆在聲明中表示，反對在戰場上使用民用無人機，已於去年4月暫停在俄羅斯和烏克蘭的業務，但無法阻止用戶或組織在俄烏以外的國家或地區購買其產品，再轉運或贈送給俄烏。中國駐美國大使館回應時，強調中國外交部在烏克蘭戰爭問題上的立場，呼籲俄烏雙方堅持對話談判的大方向，避免局勢進一步升級。