市衞健委前主任履新惹議　遇督查一問三不知

湖北省黃岡市人大常委會上周六（18日）發布一份任免名單顯示，任命唐志紅為黃岡市人大常委會法制工作委員會主任。唐志紅於2020年1月內地新冠疫情爆發初期，曾任黃岡市衞健委主任。作為該市防疫指揮人物，中央督查組核查時，她竟然一問三不知，事後被免去職務。這次她履新再次引起社會關注。

據公開報道，2020年1月29日中央赴湖北指導組督查組赴黃岡市了解新冠疫情相關情況，面對督導組的詢問，唐志紅對於定點醫院的收治能力和具體床位數量等問題含糊其辭。黃岡市官方微信次日發消息稱，經黃岡市委研究同意，提名免去唐志紅黃岡市衞健委主任職務。有關提案於同年3月30日，經黃岡市第五屆人民代表大會常務委員會第二十七次會議通過。

對於唐志紅在相隔3年多後再有新職務，內媒周一（20日）致電黃岡市委組織部的舉報熱線，證實了唐志紅獲新任命。一名工作人員表示，唐志紅當時是被免職了，「現在重新任命屬於平職，沒有提拔重用」。該工作人員又稱，對於受處分的幹部，在選拔任用前肯定是按照相關的政策規定，並嚴格按照程序執行到位，「這上面不存在問題」。