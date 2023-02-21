內地發通知　加強新冠實驗室生物安全管理

內媒周二（21日）報道，國家衞生健康委辦公廳近日發出《關於進一步做好新冠病毒實驗室生物安全管理工作的通知》，全國多地衞生健康部門轉發落實。當中要求新冠病毒繼續按照第二類病原微生物管理，毒株和感染性樣本應當由專人集中管理，準確記錄其來源、種類和數量，建立台帳登記編號，採取有效措施確保安全。

該通知要求，新冠病毒培養、動物感染實驗應在生物安全三級及以上實驗室開展；未經培養的感染性材料的操作、滅活材料的操作應在生物安全二級及以上實驗室進行，其中未經可靠滅活或固定的人和動物組織標本的操作應在三級及以上實驗室開展；無感染性材料的操作可在生物安全一級實驗室進行。在三級及以上實驗室開展的實驗活動，應經過批准。

新冠病毒毒株或未經培養的潛在感染性生物材料樣本屬於A類感染性物質，包裝應符合世界衞生組織《感染性物質運輸規章指導》的PI620分類包裝要求，運輸應經省級以上衞生健康行政部門批准。各實驗室及其設立單位要特別加強新冠病毒既往流行毒株和感染性樣本及其實驗活動的管理。實驗室設立單位要加強生物安全管理，強化人員培訓，定期開展自查，及時排查消除風險隱患。