冷空氣南下雨雪範圍擴大　長江下游降溫明顯

內地周二（21日）起一連兩日冷空氣進一步東移南下，雨雪範圍將向東擴展，西部地區仍多降雨，其中陝西、甘肅和寧夏一帶局部地區有大雪。同時，長江中下游一帶將有明顯降溫，多地最高氣溫普遍重回至單位數。

內地氣象網站預測，周二新疆南疆盆地、西藏、西北地區中東部、內蒙古中西部、川西高原北部等地部分地區有小到中雪或雨夾雪，西藏東部、甘肅東部等地局部地區有大雪；西藏東部、西南地區東部、雲南南部、湖南西部等地部分地區有小到中雨。周三（22日）西藏北部和東部、青海南部、川西高原北部等地部分地區有小到中雪或雨夾雪，西藏東部等地局部地區有大雪；西南地區東部、河南北部、雲南南部、湖南北部等地部分地區有小雨，貴州中部、西藏東部局地有中到大雨。

氣象部門提醒，內地西部地區周二至周三（22日）仍多雨雪，尤其是陝西、甘肅和寧夏一帶，降雪時間較長，部分地區雨雪混雜，當地需注意道路結冰、低能見度等對交通的不利影響。本周冷空氣活動仍頻繁，尤其是西部地區，雨雪天氣較多，氣溫將以偏低為主。省會級城市中，甘肅蘭州周二最高氣溫僅7℃。而在長江中下游一帶，受到降雨和冷空氣南下共同影響，周二起3天也將出現明顯氣溫下滑。南京周一（20日）最高氣溫14℃，周二溫度範圍料為1℃至6℃。