城改辦2官員爆不當男女關係　雙雙免職

內地再爆官員疑有不正當男女關係，並在工作群組傳送不雅聊天訊息。網傳聊天內容截圖顯示，涉事官員聲稱「即使全區知道咱倆開房又怎樣？不是都沒事嗎？我都能擺平」。事發於河南省焦作市城鄉一體化示範區，當地官方周二（21日）通報，已對涉事2名官員作出免職處理。

聊天截圖來自名為「示範區安委會成員單位」的群組，訊息發送者為郭某某，接收者為張某，郭對張稱「按照原計劃，年後領導把我調到住建局，你在城改辦，咱倆聯手全區工程就是咱們的」。郭又對張表示，「不要跟你老公發生關係，你的身體只屬於我」。外界推測兩人疑有不正當男女關係，據指郭某某已婚並育有一女，張某也已婚。

內媒周二報道，郭某某曾任焦作市城鄉一體化示範區城改辦主任，張某也曾是該示範區城改辦下屬一科室的負責人。該示範區城改辦工作人員上周五（17日）表示，郭某某已經調職，但未透露其具體去向。示範區周二就事件發出情況說明，指事發於1月18日下午，該示範區黨工委獲悉後，同日就對涉事的城改辦主任郭某某、副主任張某免職，同時成立聯合調查組就相關問題調查，目前案件正在辦理中。