台法簽拉法葉艦升級案　西寧號裝導彈垂直發射系統

台灣海軍拉法葉艦「戰鬥系統性能提升案」首艘艦工程將在月底啟動，擔任升級工程測試艦的是舷號1203的西寧號巡防艦。台國防部周二（21日）最新公布的決標案顯示，海軍本月已與法國DCI.DESCO公司簽署「艦艇戰系儎台零附件」採購案，金額達19.6億元（新台幣，下同，約5.1億港元），西寧號升級工程預計到2025年底前完工。

台灣海軍在2020年4月間，曾以約8.35億元（約2.15億港元）採購拉法葉級軍艦DAGAIE MK2干擾彈發射系統升級套裝，全案同樣是由上述公司投得，經過兩年多的執行時間，這項升級案已經完成。台灣海軍現役有6艘拉法葉級軍艦，第一批艦艇至今已有26年，軍方規劃的戰鬥系統性能提升案共涉近432億元（約113億港元）。

該項提升計劃將更換艦上老舊的戰鬥系統、雷達及防空導彈，選定西寧號為升級工程的測試艦，預計3年內完成評估與驗證，完成後再提升後續5艘艦，全案預計以9年時間分批進行，至2030年完成。軍方人士指出，由中科院研製的「華陽」垂直發射系統已完成作戰測試驗證，確定會裝設在西寧號上，另配置32枚海劍二艦載防空導彈。目前西寧號已提前拆除艦上裝備，月底準備進塢開展升級工程。