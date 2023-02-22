拾荒婦偷2條廁紙　物主吸血式索賠359萬新台幣

台灣高雄一名李姓婦人將兩條廁紙放在電單車上，其後被65歲的林姓拾荒婦擅自拿走。李婦報警後不但向對方索賠廁紙100倍金額，又成功索取10萬元（新台幣，下同，約2.5萬港元）律師費。法官依恐嚇取財罪對李婦判囚1年，在林婦盜竊案上訴期間，李婦再度提起民事索償約359萬元（約92萬港元），遭法官駁回請求。

據悉李婦在報警後，林婦不但已歸還所有廁紙，並賠償廁紙價格100倍、共7.98萬元（約2萬港元）。但李婦後來又討要10萬元律師費，林婦因害怕入獄而共給予上述金額。其後林婦被依盜竊罪開罰1,000元（約250港元），李婦不滿要求上訴，反被對方控告恐嚇取財。法官認為李婦要求100倍賠償已屬恐嚇貪取不法利益，判刑1年並沒收全部恐嚇所得，而盜竊案則維持原判。

但李婦再度提起民事訴訟，要求林婦賠償約359萬元，並登報道歉稱「我對新聞媒體說謊，刻意誤導全民對其恐嚇與威脅，造成受害人身心受創，也造成妨害名譽及妨害自由，在此鄭重道歉」。法院認為林婦已經賠償李婦的所有損失，認為李婦沒理由再就盜竊部分索賠，故駁回請求。