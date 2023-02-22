支持民營經濟　政府擬開放擺地攤

為支持民營經濟，打造地方特色，上海市綠化和市容管理局周一（20日）公布《關於進一步規範新時期設攤經營活動的指導意見》（下稱 《意見》），政府擬加強設攤經營活動管理，規範市民集市、創意夜市、分時行人專用區、超出門窗和外牆經營（簡稱外擺位）等新型設攤行為，並就此向社會公開徵求意見至下月22日。

《意見》指出，政府會劃分區域開放給業者設攤，例如設立疏導點服務基本民生，管控點供業者銷售自產農副產品；嚴禁個人和單位擅自在公共場所設攤經營，市內道路兩側和廣場周圍建築物內的經營者不得擅自超出門窗和外牆經營。為確保市容整潔和消防安全，政府會對設攤業者落實統一組織安排，統合服務標準、報備報批准等。

至於攤位設置條件，《意見》稱攤位設置應符合城市管理有關規定，保障人行通行空間。不得擅自佔用綠地、城市道路、道路停車泊位和非機動車停放區域，不得破壞行道樹及其附屬設施，不得影響交通設施，不得埋壓、圈佔、遮擋消火栓，不得佔用、堵塞、封閉疏散通道、安全出口、消防車通道。