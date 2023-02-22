台防長指大陸有實力攻台　但不能兩周內拿下

兩岸關係持續緊張，台灣國防部長邱國正周二（21日）接受雜誌採訪，提及對中國大陸與美國的氣球風波、俄烏戰爭帶來的啟示等議題。外界認為「今日烏克蘭、明日台灣」，邱國正則直言台灣與烏克蘭狀況看似一樣，但有很大差別，只要內部補給充足，大陸軍事沒有強大到能在兩周內拿下台灣。

邱國正認為，陸美關係比以前緊張，台灣夾在當中被牽動，而兩岸目前沒有很好的溝通管道，誤會愈來愈深，台灣需調整思維，軍方調整步調，加快備戰。邱國正表示，解放軍陸海空三軍要先渡過台灣海峽，導彈打完，空軍、海軍同步上來，最後陸軍仍得登陸、佔領才算獲勝。如果地面部隊上不來、或上來控不住，這仗白打。

針對俄烏戰爭帶來的啟示，邱國正認為台灣是個海島，「海峽天險看來對我們有利；可是一旦作戰，外國支援、補給和戰略物資有可能會中斷。看着俄烏戰爭，要想好未來會面臨甚麼狀況」。台灣一旦開戰，沒有前方作戰、後方補給，全部通通就是一個戰區。至於大陸航母能前往台灣東岸海域，邱國正分析北京目的是要阻止外面人員前來。

至於在東引發現大陸氣球，邱國正認為不能一概而論是間諜氣球，台灣炮兵、空軍平常會放探空氣球，主要對戰機航道探測當天天氣、炮兵測量空中溫度、風向。惟台灣長期以來都有看到大陸氣球，尤其每年配合東北季風風向，大約12月到次年2月、3月會是高峰。