幻影戰機滑行時油箱掉落　台軍調查

台灣新竹空軍基地第二聯隊一架幻影戰機周二（21日）訓練時，在滑出機堡前往加溫坪中途，左右主翼下掛載的兩具副油箱突然掉落，肇事戰機事後接受檢查，空軍正調查事故成因。另外，中科院研發的一款騰雲大型無人機周三（22日）在花蓮測試期間，失控衝向草坪，機身嚴重受損。

空軍司令部周三表示，新竹基地一架幻影2000型戰機，周二上午執行例行訓練任務，在地面開始滑行時兩邊主翼的油箱脫落，經修護人員依程序處理後人機均安全，後續進行檢修，確保飛機妥善。空軍戰機在進行纏鬥或脫離時，為了減少機身重量，機師會在空中拋棄副油箱，但拋離副油箱必須由機師按電門操作，不會自動脫離，空軍目前朝人為誤觸電門及機件故障方向調查。

另一邊廂，中科院研製的騰雲二型大型無人機連日在花蓮基地進行戰術測評，作為進入量產前的準備。周三中午，無人機起飛後進行高速滾行期間，因不明原因衝入跑道旁邊的草坪，初步檢視起落架和螺旋漿受損。肇事無人機吊離運走送返佳山基地，中科院調查事故原因。涉事的騰雲二型無人機特點是中高度、長滯空、具備自主升降，多機操控，聯網導控和即時影像傳輸功能，可日夜執行情蒐監偵，設計集「偵查及打擊一體」。