柬埔寨式騙案　6疑犯餵毒只為2500元新台幣日薪

台北士林地院周三（22日）就台版柬埔寨案，訊問6名中壢據點「控員」，眾人承認拘禁29人，並稱據點負責人張家豪指使他人在泡麵內放入數十顆俗稱「神仙水」或「迷姦水」的FM2安眠藥，讓遭囚虐的「豬仔」食用，而控員每天可賺2,500元到3,000元（新台幣，下同，約642港元至770港元）的酬勞。

6名控員分別為陳義方、郭宏明、周長鴻、吳郁群、楊子霆、林品翔，當中吳、楊、林均為20歲左右。他們去年10月底加入後，直至警方11月3日衝入據點，控員目擊「豬仔」被帶到小房間內、強行取走錢包，之後被送到隔壁房間前鎖上手銬；而周長鴻在泡麵內加入FM2，目的不讓原本的人知道有新人加入，便不會吵鬧。

周等6人在據點內待數日，主謀、綽號「茶董」的男子陳樺韋等人要求他們每小時錄製影片上傳群組，1周後可以領錢。當中吳郁群稱，被告訴他只要幫忙看管人，工作輕鬆，每天可以玩手機，日薪2,500元，他才辭去加油站的工作加入詐團，經過4天還沒領到錢，就被警察逮捕。法官訓斥「難道沒有想下，這麼輕鬆賺錢的工作是否合法？」

法官告訴周等6人，就算不是他們親手放藥丸到泡麵，但你們都知道麵裏有FM2，才沒有食用，對於下藥、拘禁被害人都知情，在場讓助陣就是共犯，都要負起非法使人施用毒品、私行拘禁罪的刑責，法官會審酌情節量處適當刑度，並諭知被告還押，下午將繼續開庭。