美軍機伴飛華氣球　高空對峙畫面曝光

美國本月4日派出F22隱形戰機，在南卡羅萊納州上空擊落中國高空間諜氣球。早前有報道指美國空軍曾經在氣球飛越美國大陸上空期間，派出U2高空偵察機展開跟蹤監視，飛行員從駕駛艙內拍攝它；有關照片周二（21日）首度曝光。

U2高空偵察機專家兼英國航空記者波科克（Chris Pocock）在個人網站發布一張照片，顯示美國空軍U2高空偵察機飛行員監視中國高空間諜氣球，氣球表面出現偵察機的陰影；美國空軍及北美空防司令部暫時未有回應。美國軍事新聞網站The War Zone表示，中國高空間諜氣球在6萬呎至7萬呎高度飛行，照片解釋為何在美國現役軍機當中，只有這款高空偵察機才能夠執行這項跟蹤監視任務。

分析指從「居高臨下」的角度監視，U2高空偵察機可以利用不同傳感器收集更多高空間諜氣球的情報，包括它的設計及功能，同時可以攔截高空間諜氣球與近地軌道衞星之間的通訊。美國國務院一名高級官員早前透露，從U2高空偵察機拍攝的高解像度照片，揭露這個高空間諜氣球能夠執行信號情報收集行動。

中國外交部周三（22日）再度回應氣球事件，表示中方強烈譴責美國的惡劣行徑，已經多次提出嚴正抗議。對於美國總統拜登多次公開表示不尋求新冷戰、無意與中國發生衝突，中方希望他作為大國領導人能夠言而有信，言出必行。