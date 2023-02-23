省衞健委計劃　2023年消除愛滋等病傳播

內地官媒周二（21日）報道，廣東省衞健委近日印發關於《廣東省消除艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播行動計劃》（下稱 《計劃》），期望2023年能夠在省級層面消除愛滋病、梅毒及乙肝母嬰傳播。

為了達成上述目標，《計劃》指出要切實做好流動人口、青少年、低收入人群、單親確診家庭等人群健康教育及干預服務，預防育齡婦女感染，並及早發現感染孕產婦，孕早期檢測率達到八成以上，為臨產孕婦開通檢測綠色通道，加強對感染孕產婦配偶的諮詢檢測服務。

《計劃》另提出，各級有條件的婦幼保健機構建立孕產婦「母嬰健康E門診」，完善以感染孕產婦及所生兒童為中心的服務模式，提供病情監測與評估、規範用藥、安全助產與科學餵養等一站式服務，提供高質量隨訪服務，確保感染兒童及早獲得規範診斷和治療，並健全中醫藥參與預防母嬰傳播的工作機制。

針對保障感染者權益方面，《計劃》稱要最大程度保護感染婦女和兒童合法權益不受侵害，促進性別平等和社會參與，營造無歧視的醫療環境。《計劃》最後強調，各地衞生健康行政部門要將消除母嬰傳播工作擺在衞生健康工作的突出位置，結合實際制定本市消除母嬰傳播行動細化實施方案，建立工作協調機制，明確實現消除母嬰傳播的時間表、路線圖，深入分析與消除目標的差距等。