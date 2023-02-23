內地婦遭任職教師丈夫家暴　毆打辱罵2次住院

貴州一名女子周二（21日）在網上發文附影片稱，自己多次被任職中學教師的丈夫家暴，更曾被毆打致住院。內媒周三（22日）從六盤水市六枝特區多個部門獲悉，當地公安、婦聯和教育部門已關注到事件並正在處理。被打的女子周三受訪時稱，正在諮詢律師辦理離婚。

發片者自稱劉某，是龍河鎮中學教師范某的妻子。她表示丈夫多次對她出言辱罵，並施以家暴，自己曾2次遭暴打致住院。在發文附上長約5分鐘的閉路電視畫面中，一名男子將一名女子從房間拖出來，之後按倒在地上毆打，又掐住女子的頸部等。男子邊打口中邊說「你想死是不是」等恐嚇語句，女子則不停掙扎，又痛苦慘叫。內媒周三再進入發文者帳號，發現相關影片已被刪除，發文者也關閉了私訊功能。

當事人劉某周三對內媒表示，她與丈夫結婚剛滿一年，期間多次被打和辱罵，身上曾多處受傷。她表示與丈夫產生矛盾的原因為家庭事務，又稱兩人談戀愛半年後便結婚，沒想對方變成這樣。針對網傳家暴影片和相關發文，六枝特區教育局工作人員周三上午回覆內媒表示，該局已和公安、婦聯積極處理這事；六枝婦聯也表示正在關注處理此事。六枝特區委宣傳部工作人員表示，他們已關注到此事，當地公安機關已介入調查。