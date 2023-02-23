煤礦坍塌瞬間整座山下移　失蹤者多為重型車司機

內蒙古自治區阿拉善盟左旗新井煤業有限公司（下稱新井煤業）一個露天煤礦周三（22日）下午1時許發生坍塌，截至當晚6時已造成2死、6傷、53人失聯。從事故發生畫面所見，整個山坡在一瞬間下移坍塌，現場掀起滾滾沙塵，多名工作人員和車輛被掩埋。由於現場當晚約6時44分再發生一次較大的山泥傾瀉，令救援行動一度中斷。

事發後新井煤業一名知情人士對內媒稱，事發的露天煤礦挖得很深，煤礦坍塌後和地震一樣，塌下來是石頭和土，失聯人員大部分為泥頭車、挖掘車司機。據內地企業訊息查詢平台顯示，新井煤業於1999年9月2日成立，註冊地址為內蒙古阿左旗嘉爾嘎勒賽漢鎮巴興圖，法定代表人為王學雲，經營範圍包括煤炭生產及銷售，煤礦機械設備及配件銷售。資料顯示，該公司是被執行人，被執行總金額8,075萬元人民幣（約9,300萬港元）；還多次成為失信被執行人並被限制高消費。

周四（23日）凌晨，內蒙古自治區黨委書記孫紹騁前往事故現場作部署時表示，這宗煤礦坍塌事故事態嚴重，令人痛心，救援工作十萬火急。他提出多點要求，包括以最大努力、最快速度搜救失聯人員；確保不發生次生災害；全力救治傷者；妥善做好安撫善後等工作；盡快查明事故原因，依法依規嚴肅處理。