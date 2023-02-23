美國會議員密會蔡英文　稱麥卡錫或明年初訪台

美國國會議員近期密集訪問台灣，正當4名美國國會眾議員周日（19日）起展開訪台行程之際，擔任美國國會眾議院新成立「中國問題特別委員會」主席的共和黨籍議員加拉格爾，也同一時間低調訪台4天，期間與台灣總統蔡英文會晤，並透露眾院議長麥卡錫或於明年初訪台。台總統府發言人尤達卡周四（23日）證實，加拉格爾訪台期間曾與蔡英文和副總統賴清德見面。

美媒周三（22日）指加拉格爾訪台，期間除獲蔡、賴二人接見外，亦與台防長邱國正及情報首長會面。加拉格爾稱，為避免像去年時任眾院議長佩洛西訪台時引發風波，他刻意讓此行保持低調，令會談取得更佳成效。他指出，訪台期間會見每位台灣官員，都提到俄烏戰爭是對台灣的警示，讓台灣意識到儲存先進武器的需要。加拉格爾呼籲美國政府竭盡全力，給台灣提供武器以避免戰爭。

談到麥卡錫可能訪台，加拉格爾稱沒聽說對方正積極籌劃訪問行程，但強調假如麥卡錫欲成行，當然可以，而北京當局無權阻止。加拉格爾表示計劃在今年夏天之前在台灣舉行聽證會，麥卡錫和民主黨非裔領袖杰弗里斯可能在明年初台灣總統選舉後訪台。台媒引述一名美國國會資深幕僚稱，美國眾院規章不允許委員會把資金運用在海外，因此過去從未有委員會召開過海外聽證會。眾院中國問題特別委員會透露，加拉格爾打算率領跨黨派國會團訪台，但未正式計劃。