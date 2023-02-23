美憂中俄同盟關係　北約促華勿軍援莫斯科

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅訪問俄羅斯，美國國務院發言人普萊斯周三（22日）表明憂慮中國與俄羅斯的結盟關係。北約秘書長斯托爾滕貝格同日接受美媒採訪指出，看到一些迹象顯示北京計劃軍援俄羅斯，敦促中方打消有違國際法的念頭。中國外交部發言人汪文斌周四（23日）表示，中俄關係建立在不結盟、不對抗、不針對第三方的基礎上，反批美國破壞世界和平令人擔憂。

普萊斯表示，王毅在俄烏戰爭即將踏入一周年之際訪俄，是北京與莫斯科結盟的進一步證據，擔心中俄共享同一價值觀，以為現在是大國可欺凌小國、憑武力重劃邊界的時代。他強調，美方尚未看到中國向俄羅斯提供致命性武器，但不認為他們已放棄考慮這方向。

斯托爾滕貝格出席北約東歐成員國會議後稱，中國可能正打算向俄羅斯供應軍備或其他援助，強調這是粗暴違反國際法，作為聯合國安全理事會成員國之一的中國，不應支持任何有違聯合國憲章之事。他重申，北約旨在確保烏克蘭取勝，避免戰爭升溫成為俄羅斯與北約的全面戰爭。

汪文斌周四在記者會表示，美國是最大的戰爭製造者，也是侵犯別國主權，干涉別國內政最多的國家，還是挑動陣營對立對抗的最大源頭。美國組建四邊機制、美英澳三邊安全夥伴關係，對亞太安全穩定的衝擊令人警惕。俄羅斯表示正研究中國近日發表的全球安全倡議文件，汪文斌稱全球已有80多國支持響應該倡議。俄羅斯總統普京日前會見王毅時稱，中俄雙邊年貿易額將達2,000億美元（1.56萬億港元）。汪引用中國海關數據稱，去年中俄貿易額超過1,900億美元（約1.48萬億港元），中俄在雙邊經貿領域保持着正常的合作交流，發展態勢良好。