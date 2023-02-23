避談美台安全會談　美助卿強調與台定期往來

台灣外長吳釗燮與國安會秘書長顧立雄低調訪美，周二（21日）與美國副國務卿舍曼等美方涉台事務官員舉行閉門會談7小時。與會的美國國務院亞太助卿康達周三（22日）未有正面回應有關會談的問題，但指美國定期與台往來，未來也會繼續這麼做。前國務院官員王曉岷認為，今次對話對加強美台關係有重要意義，預期未來將在軍事方面加強具體合作。

康達周三與美國國防部印太事務助理部長拉特納出席線上媒體簡報會，被問及前一天的台美會談時，康達未有證實也沒否認，只稱美台有非常重要的非官方關係，為維繫及加強與台強健的有益關係，美國定期與台灣對口往來。他也強調，美國基於台灣關係法、中美三個聯合公報及六項保證的一中政策沒有改變，維持台海和平穩定、確保兩岸分歧和平解決符合美國根本利益，是美國未來政策重心。

拉特納表示，美方會持續履行對台承諾，包括提供台灣自我防衞所需武器。針對如何避免台海發生誤判，他提到擊落中國氣球風波，稱美方對中方近期不願與美國國防部長奧斯汀對話感到失望，但未來會持續伸出雙手，邀請中方維繫溝通渠道暢通。