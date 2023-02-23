智障漢遭認錯坐9年冤獄後病逝　法院受理家屬申訴

安徽省亳州市利辛縣智障男子李四強，因身懷逃犯的身份證被誤當疑犯，2007年涉犯搶劫罪被捕，後來疑受逼供，最終罪成入獄9年，獲釋後兩個月因病重離世。其兄長李奎星未有放棄申訴，內媒近日報道案情細節引起社會關注。廣東高院周三（22日）晚回應指，李奎星就其弟犯搶劫罪申訴一案已獲受理，目前正在審查中。

李四強於2005年失聯，兩年後江蘇南京建鄴警方進行流動人口普查時，發現在南京打工的李四強，其身上有一張搶劫案在逃人員劉西文的身份證，因而被抓，並以劉西文的身份被廣東汕頭龍湖區法院認定在汕頭犯下搶劫罪，入獄服刑。李四強服刑期間，監獄的管教發現他並非劉西文，法院調查後卻裁定李四強冒用劉西文身份參與汕頭搶劫案，將判決中的「劉西文」更正為「李四強」，便要他繼續服刑。

家人於2011年收到李四強的來信，才得知他在監獄服刑，但探監時一直沒法問出來龍去脈。李四強2016年服刑完畢回到老家，家人得知其經歷後，指出在劉西文於2003年犯搶劫案時，李四強在利辛縣的村子，不在汕頭，於是決定幫他申訴。李奎星懷疑，有人故意讓其弟使用劉西文身份證陷害他。兩名刑滿獲釋的劉西文同夥去年否認李四強是他們一員，真正的劉西文其後落網，令李四強的冤案出現曙光。