前立委轉傳美毀滅台灣計劃　台外交部急澄清

台海局勢持續緊張之際，國民黨前立委蔡正元周二（21日）引述社交網消息稱，美國華府廣播節目著名主持人尼克森（Garland Nixon）透露，美國總統拜登曾說過有「毀滅台灣的計劃」，引起轟動。台外交部周三（22日）反駁指，此消息完全未經查證；國民黨主席朱立倫周四（23日）亦呼籲不要散播謠言。

「毀滅台灣」的傳言一出，在台灣社交媒體上掀起波瀾。有人猜測可能是拜登失言，因為他上任以來多次失言，包括訪問日本時突說出「美國會保衞台灣」等。另有網民發現，數天前已有人在網上發布相關內容，台灣似乎沒有媒體敢轉發，蔡正元是第一個有反應。

台行政院長陳建仁周三澄清上述為不實報道，強調總統蔡英文上任以來台美關係達到歷史最好。台外交部發言人則批評，若干有心人士刻意放大「疑美論」和「反美論」，與大陸對台進行的認知戰相互呼應。美國在台協會強調，拜登曾親自投票支持台灣關係法，美國對台承諾堅若磐石。但有評論指出，查證的不是台北駐美辦事處，而是台外交部出來澄清，質疑有沒有查證過。