內地防控形勢向好　梁萬年：疫情基本結束

國務院聯防聯控機制周四（23日）舉行新聞發布會，國家衞健委新聞發言人米鋒指，各地的新冠疫情近期呈局部零星散發狀態，防控形勢總體向好，平穩進入「乙類乙管」常態化防控階段。中疾控表示，內地已監測發現7宗Omicron XBB.1.5輸入病例，但近期引發新一輪規模流行的可能性較小。

會上指3年多以來，國家衞健委堅持因時因勢優化調整防控政策措施，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，成功避免致病力較強、致死率較高的病毒株廣泛流行，有效保護人民群眾生命安全和身體健康，稱內地取得疫情防控重大決定性勝利。會上公布，上月3日採樣發現了1宗由輸入病例引起的本土關聯XBB.1.5病例，為核心密切接觸者，經流行病學調查、相關密切接觸者健康監測及專家研判，沒有再發現續發病例。

國家衞健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年表示，從疫情本身的特點來看，可以說這個疫情已經基本結束，不能說完全結束，現在的感染在內地來看是零星局部散發狀態。中疾控則指，目前人群整體免疫水平較高，發生規模聚集性疫情風險較低；當出現發熱、腹瀉症狀時，應重點考慮是否急性胃腸炎等腸道疾病，尤其目前是諾如病毒感染高發季節。