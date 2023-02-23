全台爆發雞蛋荒　將投270億新台幣援助

受天氣及母雞換羽等影響，台灣近日爆發雞蛋荒。農業主管機關行政院農業委員會公布最新統計數據，當地雞蛋日產量為11.2萬箱，較每日需求量下降至少6,000箱。農委會主委陳吉仲周四（23日）宣布，將投入近270億元（新台幣，下同，約69.7億港元）協助蛋農應對問題。

台灣雞舍約八成為傳統開放式雞舍，較易受到天氣及禽流感等因素影響，有學者指出開放式雞舍較密閉式雞舍的溫度變化劇烈，是影響母雞產蛋率原因之一。蛋雞產業目前調整汰換母雞及讓母雞換羽等，亦是導致產蛋率下降原因。陳吉仲表示，農委會將投入大筆資金協助強化農業基礎建設及農產業轉型升級，包括推動改建傳統開放式雞舍成非開放式或密閉水濂環控，以降低極端氣候及禽流感衝擊；同時加強禽流感防疫，滿足消費市場需求。

當地許多賣場都因應蛋荒而限購雞蛋，有雞蛋批發商表示，許多人趁此亂標價，如一箱雞蛋叫價達1,300元（約336港元），比零售價更貴。他又指，即便商家願意減低價格，民眾仍然難以接受，且賣家亦會虧本，更聽聞有蛋行虧損嚴重至倒閉，是過去20至30年來從未發生過的情況。