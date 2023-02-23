翼龍化石揭飛行機制　跟鳥類有相似與不同

中國科學院古脊椎動物與古人類研究所，聯同中國科學院大學、中山大學生態學院，研究約1.3億年前的新疆早白堊世哈密翼龍肩帶骨骼化石，發現翼龍的飛行機制既有與鳥類相似性，又有自身的獨特適應。該論文已在國際專業學術期刊《解剖學紀錄》中國古生物專輯在線發表。

研究發現，翼龍的喙上肌、肩臼窩，以及肩胛骨與烏喙骨，與鳥類存在相似處與不同處。翼龍喙上肌繞行頂烏喙突內側連接肱骨近端，肩臼窩疑似保留有軟骨組織，證明翼龍可能如鳥類一樣，利用喙上肌收縮實現翅膀上揚，並具有厚實的關節軟骨以緩衝飛行壓力。翼龍的肩胛骨與烏喙骨在個體成年之前就已完全愈合，代表翼龍飛行演化過程中獨特的肩帶適應，並未如鳥類一樣，伴隨飛行的演化而出現分離的肩胛-烏喙骨關節。

論文共同第一作者、中科院古脊椎所博士吳倩表示，翼龍的皮膜翼讓一些早期學者認為牠們的飛行類似蝙蝠，但隨着研究揭示翼龍與鳥類具有更近的系統發育關係，後來的學者更多以鳥類作為翼龍飛行研究的參照對象。論文作者之一、中科院古脊椎所副研究員蔣順興透露，下一步研究團隊會對翼龍與蝙蝠飛行的相似性和差異性，進行深入研究。