長者就業困難　清華畢業難覓5000人民幣工作

老年人就業等相關話題近期在內地引起關注，低齡老年人群體的求職需求愈發增加。內媒周四（23日）報道，當地有記者發現目前大部分招聘平台尚未開闢老年人專區，長者求職仍以線下及朋友介紹等方式為主，而求職長者中不乏高學歷人士，但他們卻屢屢碰壁，甚至無企業問津。

內地去年8月建設了一個專門為長者再就業提供渠道的網站，目前大部分求職長者年齡介乎55至65歲，而大部分職業崗位為清潔工及保安等。其中一名58歲的求職者畢業於清華大學，希望能在平台上尋找到管理、顧問或培訓導師等相關崗位，期望薪資為5,000元人民幣（約5,700港元）或以上，惟等了近半年基本無企業聯繫過他。報道指，招聘長者的企業及適合長者的職位較少，導致長者再就業受阻。

儘管大部分主流招聘平台尚未設置長者服務專區，但有部分崗位標示了「招聘退休人員」，包括財務會計、醫療健康及出版編輯等行業。分析指，部分企業希望尋找更具經驗的人士，故願意以較高的薪酬吸引退休人才。有學者表示，長者就業具有多元性，且具備專業技能的長者就業意願通常較高，建議企業可提供更多機會予長者，讓就業和供需相匹配。