王毅：俄烏衝突影響波及全球　不能無限期拖下去

中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅結束對歐洲和俄羅斯的訪問，他在周三（22日）接受中央媒體採訪時，談及烏克蘭危機和中美關係等問題。

王毅表示，中方與各方一樣，對俄烏衝突擴大化、長期化感到擔憂，指這場危機影響波及全球，不能無限期拖下去；而歐洲應當認真思考，如何創造條件實現停火止戰，以及制定甚麼樣的框架才能讓歐洲長治久安。而他這次出訪，感到各方都接受最終應通過對話談判解決爭端。他指出，中方即將發布關於政治解決烏克蘭危機的立場文件，重申中方一貫主張，也將吸納各國合理關切，爭取形成國際社會在烏克蘭問題上的最大公約數。中方將繼續根據事情的是非曲直發揮建設性作用，並與國際社會一道，積極探索政治解決危機的有效途徑。

談到中美關係時，王毅表示兩國關係的走向和影響遠超雙邊範疇，攸關世界和平安全。他批評美方在所謂無人飛艇事件中濫用武力，繼而炒作升級，抹黑中國。他稱自己在德國與美國國務卿布林肯非正式接觸時，已明確告訴美方，不要出於國內政治需要再做這樣的荒唐事。如果美方執意借題發揮、擴大事態，中方必將奉陪到底。

王毅批評美方不擇手段打壓遏制中國，然而中國的發展具有強大內生動力和必然歷史邏輯，奉勸美方回歸理性務實的對華政策。