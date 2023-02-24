貓託運至新居後死亡　買家控訴致貨運公司遭網暴

內媒周四（23日）報道，黑龍江省齊齊哈爾市一對情侶早前與一間寵物貨運公司產生糾紛，稱網購的貓在該公司託運送至十多天後死亡。男方李某隨後更在其擁有一定粉絲基礎的社交平台上發布影片，控訴貓遭該公司害死，導致對方及其員工董某等人遭受網暴。齊齊哈爾市鐵鋒區法院近日勒令李某刪除有關影片，並賠償董某等人精神損害撫慰金7,000元人民幣（約8,000港元）。

李某去年2月為女友張某在網上購買兩隻貓，隨後與涉事寵物貨運公司達成運輸協議，並順利接到貓。張某隨後發現其中一隻貓後腿出現問題，牠在一周後死亡。兩人均認為小貓受傷是該公司導致，但多次向對方討要說法無果。李某此後在社交平台上發布「我的寵物貓被無良託運公司害死了」等內容影片，導致該公司及其員工董某、王某、李某乙遭受大規模網暴。

涉事公司及董某等人向法院提起訴訟。法院經審理認為，張某及李某在貓死後，本應通過正常途徑和程序維護合法權益，惟兩人在未經合法程序確定寵物貓死亡原因的情況下，以其個人主觀判斷便認定屬涉事公司的責任，隨後更多次通過社交平台公布其主觀判斷，導致董某等人被網民以電話及短訊騷擾，故作出上述判決。