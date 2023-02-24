涉侵犯中央機關女幹部　安遠縣縣長停職

內媒周五（24日）引述消息報道，江西省贛州市安遠縣縣長李秋平日前因涉嫌侵犯一名中央國家機關在安遠縣掛職鍛煉的女幹部，已被停職。女事主表示，自己已離開安遠縣，此事現交由組織處理，相信會有一個公正的答覆。

疑遭侵犯的女幹部周四（23日）向內媒表示，對於案件的其他情況，目前不便接受採訪。她所在的中央國家機關有數人透露，安遠縣是該機關的定點扶貧單位之一。除該名女幹部外，目前還有一名同一機關的幹部在安遠縣掛職，任縣級領導。安遠縣人大常委會一名負責人指，李秋平現在還是安遠縣的縣長，在安遠縣人大常委會這個層面，尚未接到通知要對李秋平的事項啟動人大的程序。部分內媒目前下架了有關李秋平的報道。

現年40歲的李秋平為江西吉安人，2000年至2004年就讀於江西科技師範學校（現江西科技師範學院）中文系漢語言文學專業，畢業後曾在江西省水利廳所屬的江西省水利水電學校（現江西水利職業學院）、江西省水利投資集團有限公司工作。他2020年6月起在贛州市大余縣任正處級的縣委副書記，翌年8月調至安遠縣任副書記、副縣長、代縣長，同年9月升任縣長。自本月8日出席政協安遠縣第十六屆委員會第三次會議後，李秋平暫未有再露面。