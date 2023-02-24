解放軍擾台軍機數回升　可掛彈無人機闖東南空域

美國近日有多名眾議院議員訪台，加上美台安全官員在美舉行高層閉門會議，引起大陸方面大動作反應，近來減少的軍機擾台次數再度回升。台國防部周五（2月24日）表示，截至當日上午6時的24小時內，共偵獲解放軍37架次軍機和6艘次軍艦，持續於台灣周邊海空域活動，其中有12架次軍機進入台西南空域，可掛彈的彩虹4無人機更直闖東南空域。

台國防部發布的解放軍台海周邊海空域動態顯示，逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的軍機，包括殲11戰機2架次、殲10戰機2架次、TB001無人機1架次、殲16戰機4架次、彩虹4無人機1架次、運8反潛機1架次、BZK005無人機1架次。解放軍軍機至少在5個不同位置逾越海峽中線，多點齊發，機種複雜。其中彩虹4無人機自東南方向飛入台西南空域後，接續轉向觸及台灣南面巴士海峽端，又飛往鄰接西太平洋、台東南空域，以長距離飛行能力支持的無人機戰術活動再度引起台方關注。

內媒周五報道，隸屬解放軍東部戰區陸軍的第73集團軍某旅，近日奔赴陌生地域開展裝甲分隊實彈射擊訓練考核，檢驗部隊遂行作戰能力。另外，大陸周四（2月23日）發布航行警告，包括周五早上6時至傍晚6時半在南海進行軍事訓練，以及下周一至五（2月27日至3月3日）在渤海西部進行軍事訓練，禁止無關船舶駛入部分水域範圍。