4萬人民幣月薪聘人赴非洲養雞　企業稱工資真實但艱苦

山東省青島市一間企業近日以月薪3萬至4萬元（人民幣，下同，約3.4萬至4.5萬港元），招聘養雞場場長，前往非洲坦桑尼亞或加納工作，引發熱議，周四（23日）更成話題熱榜第一位。公司回應稱，工資真實但環境艱苦，而且不招20歲以下年輕人。

招聘要求顯示，任職者需要具備豐富的蛋種或肉種雞飼養管理經驗，熟悉種雞飼養及疾病防治的關鍵控制點。作為負責人，要管理過5萬套以上種雞場3年以上或大型養雞場5年以上；並在畜牧獸醫相關專業畢業；具備良好的團隊合作能力，熟悉各種雞場各項操作，能給工作人員培訓和示範指導。任職者需願意駐外，男女均可，年薪在30萬到50萬元（約34萬至57萬港元）之間，另有績效、年假、年底獎金和機票提供。

該公司員工回應稱，場長只要工作經驗足夠，可以達到所說的工資標準，但是當地的工作環境和國內有差別，比較艱苦，不是所有人都可適應；又指出場長需要工作經驗足夠的人擔任，所以不考慮太年輕的求職者，年輕人如果要應聘只能從基礎做起。有網民直言「有點心動」，打趣道「不是為了錢，只是聽說比較艱苦，想去磨練一下自己」。