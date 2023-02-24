華支持人工智能產業　關注ChatGPT倫理問題

國務院新聞辦公室周五（24日）在北京舉行新聞發布會，介紹「深入實施創新驅動發展戰略，加快建設科技強國」的情況。科技部部長王志剛表示，人工智能聊天機械人ChatGPT確實挺熱，國家對於任何一個新技術，包括人工智能技術出來以後，在倫理方面都採取了一些相應措施，對科學技術發展趨利避害，讓利更好地發揮出來。

科技部高新技術司司長陳家昌在會上表示，人工智能日益成為科技創新、產業升級和生產力提升的重要驅動力量。中國政府非常重視人工智能，科技部將把人工智能作為戰略性新興產業繼續給予大力支持，包括推動構建開放協同的人工智能創新體系，加快基礎理論研究和重大技術攻關；推動人工智能與經濟社會深度融合；建立安全可控的治理體系；全方位推動人工智能開放合作。

王志剛指出，中國全球創新指數排名從2012年的第34位上升至2022年的第11位，全社會研發經費從早年的1萬億元人民幣升至去年的3.09萬億元人民幣（約1.15萬億升至3.56萬億港元），研發投入強度從1.91%提升到2.55%。科技部副部長張廣軍亦表示，科學技術是世界性的，加強科技開放合作是中國政府一貫堅持的原則，將積極推動互惠共贏的雙多邊政府間合作取得新進展；主動參與全球治理體系，圍繞全人類共同挑戰提出中國方案、作出貢獻；進一步加大科技對外開放，營造良好開放創新生態。