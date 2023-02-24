簽近14.5億新台幣戰機技術支援案　美續派員駐台

台灣空軍「鳳展計劃」為現役140架F16 BLK20戰機提升性能，達到F16V戰機等級，今年將全數完工。台國防部周五（24日）發布最新採購決標公告，空軍司令部委託駐美軍事代表團，與美國在台協會簽署戰機後續技術支援案，涉額近14.5億元（新台幣，下同，約3.7億港元），以讓F16V戰機部隊發揮最大戰力。

戰機後續技術支援案履約期限自本月13日起，至2027年年底為止，為期約5年，由美方相關廠商持續派出技術小組進駐台灣。台媒引述軍方人士指，台美軍事合作交流日益密切，雙方簽署的軍事採購案項目及金額均多。台美本月初簽署兩項與F16戰機相關的合約，其中戰機技術支援服務案涉額近14.8億元（約3.8億港元），而戰機壽期延長工程驗證案為10.86億元（約2.8億港元），由美方派出技術人員進駐台南仁德營區，指導及協助空軍人員執行。

軍方人士表示，中國大陸對台的軍事威脅程度日趨擴大，美方赴台的軍事技術小組、現役軍職教官及駐台軍職幹部人員，規模將會愈來愈大，人數也會愈來愈多，強調是必然趨勢。