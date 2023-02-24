27省市區明公務員聯考筆試　廣東招錄最多

內地27個省市區周六（25日）將進行2023公務員聯考筆試，包括受新冠疫情影響延期的廣東和山東省，為以往最大規模聯考，具體報名人數官網尚未披露。其中廣東省招錄人數最多，共18,258人，同比擴招2,457人，也是擴招人數最多的地區。

從整體招錄情況來看，此次公務員聯考筆試的省市區共計招錄168,476人，同比增加24,729人，漲幅為17.2%。其中24個省市區招錄人數高於去年，僅陝西、吉林、湖南3省同比略降。除了廣東外，湖北亦招錄逾萬人。漲幅最大的地區為甘肅，今年招錄4,249人，同比漲幅近80%；而陝西、山西、天津同比幾乎持平。

今年內地高校畢業生預計達1,158萬人，同比增加82萬人，就業形勢愈趨嚴峻。大多數地區擴大公務員招錄計劃，其中甘肅、雲南等地擴招比例逾50%，以促進高校畢業生就業。有專家指出，之前的聯考只有24個省市區，今年新增廣東、山東，令這次考生規模將成歷來最大。此外，基層招錄機關單位特別是艱苦邊遠地區，採取降低學歷要求、放寬專業條件、不限制工作年限和經驗等措施，降低門檻以進一步充實基層公務員隊伍。