內地規範個人資料出境活動　消除安全隱患

國家互聯網信息辦公室周五（24日）公布《個人信息出境標準合同辦法》（下稱 《辦法》），保護個人資料權益，規範個人資料出境活動，6月1日起實施。省級以上網信部門發現個人資料出境活動存在較大風險，或發生個人資料安全事件，可以約談處理者要求整改，消除隱患。

《辦法》規定個人資料出境標準合同的適用範圍、訂立條件和備案要求，明確標準合同範本，為向境外提供個人資料提供具體指引。當中規定，個人資料處理者通過訂立標準合同的方式向境外提供個人資料時，應同時符合下列情形，包括非關鍵資料基礎設施營運者、處理個人資料不滿100萬人、自上年1月1日起累計向境外提供個人資料不滿10萬人、自上年1月1日起累計向境外提供敏感個人資料不滿1萬人。

《辦法》亦要求個人資料處理者不得採取數量拆分等手段，將應通過出境安全評估的個人資料，通過訂立標準合同的方式向境外提供。個人資料處理者亦應開展資料保護影響評估，明確重點評估內容，並在標準合同生效之日起10個工作天內，向所在地省級網信部門備案。