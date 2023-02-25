未來載人登月飛行產品模型　首次公開展出

中國國家博物館西大廳周五（24日）舉行「逐夢寰宇問蒼穹——中國載人航天工程三十年成就展」開幕式，其中展出各種航天科技模型。新一代載人飛船、月面着陸器等未來載人登月主要飛行產品模型，更是首次公開展出。展覽包括空間站組合體模型、各型運載火箭模型、火箭引擎，以及太空服、太空站環控生保設備等展品悉數亮相。

中國載人航天工程辦公室表示，自1992年至今，中國人已歷史性地實現了千年飛天夢想，成功突破掌握一系列關鍵核心技術，創造重大飛行任務27戰27捷的輝煌戰績，建成命脈完全掌握在中國人自己手中的大國重器，在建設航天強國、攀登科技高峰的征程上增添又一座里程碑。

展覽館內天宮太空間站組合體1:4模型「飛」在頭頂，天和核心艙1:1模型可供觀眾步入艙內參觀，空間冷原子微波鐘、空間材料生長爐等太空實驗設備展現太空科技的力量，包裝形似牙膏的番茄醬、真空包裝的香辣羊肉等航天食品。國家博物館策展工作部設計師劉澤龍介紹，觀眾可以在空間站模型下仰望，體會從地球望向空間站的浩瀚感受，隨後走入核心艙，切身體會天地聯動，彷彿置身太空。