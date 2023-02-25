美稱只有普京能結束烏戰事　華促守好核安全紅線

聯合國安理會周五（24日）就烏克蘭局勢舉行部長級會議，秘書長古特雷斯指，烏克蘭人正活在人間地獄之中，強調外交途徑與問責機制是烏克蘭通向公正與持久和平的道路所在。對於中國發布關於政治解決烏危機的立場文件，聯合國稱是重要貢獻，尤其是呼籲必須避免使用核武。

烏克蘭外長庫列巴在會上強調，正義必須得到伸張，呼籲設立一個特別法庭，能夠對侵略烏克蘭的罪行擁有管轄權，並且不會讓主要的肇事者逃脫法律的制裁。俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈則表示，俄方軍事行動的目標不是摧毀烏克蘭，如果俄羅斯停止敵對行動，烏克蘭將繼續歧視講俄語的人，又稱俄方隨時準備通過談判實現和平。

中國常駐聯合國副代表戴兵表示，國際社會需冷靜思考如何才能讓戰火盡快停熄，如何才能在烏克蘭和歐洲實現長治久安。他針對中方提出的立場文件，強調衝突沒有贏家，開啟外交談判是解決烏危機的唯一正確出路，並要在任何情況下都要守好核安全紅線。美國國務卿布林肯則警警告聯合國安理會，不要被臨時或無條件停火的呼籲所愚弄，稱只有俄羅斯總統普京能結束戰事。