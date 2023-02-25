女子專職科普植物知識　網上分享趣味

內媒周五（24日）報道，福建省福州市一名女子大學畢業後，未有按照其修讀的學科尋找工作，而是成為了一名植物科普博主，通過上傳鑑定網絡植物、介紹常見植物的資訊等影片，成功吸引近百萬網民觀看。她希望能藉此，讓民眾同樣能感覺到植物的有趣之處。

陳奇奇大學時期修讀植物保護專業，畢業後她不想遵循與學科對應的專業，從事農藥銷售，偶然機會下成為植物科普博主。她畢業前按部就班地工作、學習及生活，極少會關注到自身內心的需求。她形容從事植物科普其實是對其原本生活的一種反叛方式，卻未料到能得到不少人理解及共鳴。

陳奇奇表示，從事植物科普後，她估計一年間至少有三分之一時間都在野外。她前年10月份發布首條科普短片，至今累計介紹約100至200種植物，影片主題除了包括比較新奇好玩的植物外，大部分是人們日常會見到的普通植物，她會教導人們分辨櫻花、梅花及桃花等，以及某些植物背後的故事。

陳奇奇發布的影片以不乏新穎題材，其中一條影片則教導人們如何利用辣椒製作唇膏，但基於設備原因，製作結果未算完全成功。許多網民表示，看了她的影片後終於知道身邊植物的名稱，這讓她覺得很有意義，觀眾亦能感受到生活的有趣及富有色彩之處。