助父鞋廠脫困　男子用3年轉虧為盈

內媒上周六（25日）報道，廣東省廣州市一名男子早年在外國留學及工作，為協助其父開設的鞋子代工廠脫離困境，特地回鄉接手工廠，3年間成功轉虧為盈，更設計出一系列原創鞋子，以爭取讓工廠繼續順利營運。

孫偉業早年在意大利佛羅倫斯柏麗慕達時裝學院主修奢侈品管理，輔修鞋子設計，畢業後又在外國工作數年。其父開設的鞋子代工廠2020年出現經營困境，有客戶向工廠訂製3萬雙鞋子後取消訂單，導致所有已生產的鞋子無處可去，損失逾千萬元人民幣。

孫偉業獲悉此事後立即回國，並通過直播售出許多現貨庫存，成功挽回一定數量損失。他同時意識到從事代工的風險，一旦訂單遭取消，局面便會顯得十分被動，遂決定建立原創品牌及尋找專屬銷售渠道，以確保萬無一失。

孫偉業接手工廠後，把重心放在原創產品上，並融入中國元素，其中一款名為「小熊貓」的鞋子，便是以國潮熊貓元素一體為設計，累計已售出1.5萬雙。他亦會因應顧客需求設計相應產品，如專為微胖女生而設的高靴。目前工廠生產的鞋子在網上平台銷售量已超過20萬雙，他希望未來能讓公司的設計師多見識其他設計，獲取靈感以創造出更多好產品。