被揭外遇6年兼滋擾情婦　市消防局長黃德清請辭

台灣新北市消防局長黃德清上周六（25日）被揭發一段長達6年的婚外情，外遇對象更向台媒投訴。黃德清因自覺影響市政府形象，向市長侯友宜請辭。市政府發言人張愛晶周日（26日）證實黃德清請辭獲准，但不便評論私人領域事情。

報道指，一名女子聲稱與黃德清發展婚外情多年，雙方感情生變，她於是提出分手。惟男方死纏爛打，近半個月打上百通電話、發多則簡訊，甚至還登門踏戶堵人，令她不堪其擾，只好連夜奔躲到飯店暫避風頭。兩人最後一次會面談判於上月10日，黃德清仍望挽回這段感情，並懇求即使分手也不要對外公開。

黃德清證實認識上述女子，過程中發生一些誤會，因此想跟對方解釋，若造成困擾，自己深表歉意，而身為政務官，此事已影響市府形象，遂提出請辭獲准。黃德清從2007年台北縣政府（新北市政府前身）時期代理消防局長，改制後繼續擔任消防局長，時間長達16年，是市政府任職最久的局處首長。

另外，2歲男童恩恩去年因感染新冠病逝，其父指控恩恩是因延誤就醫死亡，向侯友宜、黃德清及衞生局長陳潤秋等討要說法。新北市議員卓冠廷周日稱，黃德清因外遇案請辭，私德問題他不多評論，但是針對他負責的恩恩案，相關部門連一句道歉都不曾說，更無人請辭負責。卓冠廷批評，黃德清覺得「對不起市長」似乎比「對不起市民」更嚴重、急迫。