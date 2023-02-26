內地流感病例超越新冠　曾有雙重感染個案

中國疾控中心發布的《中國流感疫苗預防接種技術指南（2022-2023）》指出，全球新冠疫情流行態勢仍在持續，冬春可能會出現新冠與流感等呼吸道傳染病疊加流行的情況。中日友好醫院呼吸科主任醫生陳欣解釋，曾發現過雙重感染新冠與流感的病人，但這類情況較少。

北京疾控中心發布最新疫情周報顯示，本月13日至19日流行性感冒報告病例超越新冠病毒感染。內地官媒統計發現，近期全國多地報告流感病例增加，天津、浙江杭州等地區中小學出現因流感而停課的情況。本月20日，安徽省疾控中心稱該省近期流感病毒活動水平明顯增強，以甲型H1N1流感為主。國家流感中心上周四（23日）發布的最新一期《流感監測周報》監測數據，全國流感病毒檢測感染率較前一周繼續上升，其中甲型H1N1流感病毒在檢測樣本中佔比最高，達到71%。

陳欣上周六（25日）受訪時表示，每年流感發生的高峰一般在冬季和初春，去年冬天流感尚不明顯的原因可能是被新冠感染掩蓋了。新冠感染高峰後，流感的感染情況更加明顯。他指出，新冠和流感病毒感染初期的症狀類似，要辨別可以進行抗原檢測。他提醒，除保持良好個人衞生習慣，每年秋冬季節接種流感疫苗，預防效果較好。