防範大陸發動認知戰　台修法戰時納管媒體

兩岸局勢緊張，為應對敵方利用假訊息進行認知作戰，台灣國防部日前預告修訂《全民防衞動員準備法》，未來改為《全民防衞動員法》，將媒體從業員、網路平台及應用服務提供者納管，戰時實施必要管制和優先報道戰事資訊。

國防部上周二（21日）表示，此次修法為達成「動員準備階段」及「動員實施階段」任務目的，增訂動員實施階段組織與權責及任務、動員實施階段徵購、徵用及罰則等規定。動員準備階段指平時實施動員準備時期。動員實施階段指「戰事發生」、「將發生」或「緊急危難」時，總統依憲法發布緊急命令，實施全台或局部動員時期。因應動員實施階段新聞及不實訊息處理，修法草案增訂「訊息傳播動員準備方案」，業管機關應對出版、廣播電視、網路平台與應用服務提供者及新聞從業人員，實施調查、統計、編組及規劃，業者需配合辦理並提供相關動員能量資訊，違者將被罰款。

修法草案又授權各級政府機關，為維護軍事安全及戰事遂行，對出版事業、廣播電視事業、網際網路平台與應用服務提供者及新聞從業人員，於動員時期實施必要管制，各級政府機關得依指揮官之指示，優先使用傳播媒體與通訊設備，報道戰爭形勢及緊急應變相關資訊，管制相關辦法由通訊傳播委員會與文化部制定。動員時期以不實訊息影響社會安全和安定，散播有關動員、徵購、徵用之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，可處最高3年有期徒刑或最多100萬元新台幣（約26萬港元）罰款。