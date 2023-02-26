清潔工拾獲現金報警遭解僱　飯店辯稱自己辭職

遼寧省大連市某飯店一名清潔女工在工作期間拾獲2萬元人民幣（約2.27萬港元）現金，數日後得知無人認領於是報警，她其後被所屬的外判公司開除。涉事飯店上周六（25日）聲稱是清潔工想把錢據為己有，並自己辭職。

報道稱，涉事清潔工宋大姐去年8月起在大連紫航海鮮大飯店負責清潔工作。上月28日春節後上班第一天，她清理洗手池附近時發現一個裝有兩綑百元大鈔的袋，當時有其他員工叫她把袋交往前台。數日後，宋大姐得知錢無人認領，於是向轄區派出所報案。飯店曾稱因為失物放在監控死角，因此無法尋找失主。一名89歲長者聲稱是失主，但提供不了可供核對的細節，因此無法認領該筆款項。

上周六網傳一名外判公司女高層指「檢到的錢歸（飯）店裏管，宋大姐沒有資格報警」。宋大姐則認為自己沒做錯，懷疑有人想私吞該筆錢。同晚飯店官方帳號發布影片，飯店店長李先生稱清潔工把錢上繳兩天後想把錢要回，後來飯店和外判公司負責人商議，錢就交給派出所。外判公司一名女經理表示，當天是清潔工自己提出離職，有錄音為證，即日已結清所有工資，有轉帳紀錄為證。大連市公安局西崗分局北京街派出所值班人員表示，事件具體情況不清楚，將向上級匯報情況。